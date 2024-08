Am Dienstagnachmittag kam es auf der L 223 zu einem Motorradunfall. Der 68-jährige Motorradlenker zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Am Dienstagnachmittag waren mehrere Motorradfahrer auf der L 223 in Fahrtrichtung Jennersdorf unterwegs. Beim Überholen eines Pkw verlor einer der Motorradlenker, durch ein Bremsmanöver, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dabei zu Sturz. Zwischen dem Motorrad und dem Pkw kam es zu keiner Berührung. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der verletzte Motorradlenker (68) aus dem Bezirk Steyr-Land (OÖ) in das LKH Feldbach gebracht.