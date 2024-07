Mit einem Wendemanöver auf einer Gemeindestraße in St. Stefan im Rosental verursachte am Samstagnachmittag ein Pkw-Lenker einen schweren Unfall mit einer 21-jährigen Motorradfahrerin. Gegen 18.25 Uhr wollte der 54-jährige Pkw-Lenker aus Graz auf einem nicht voll einsehbaren Straßenabschnitt der Gemeindestraße sein Fahrzeug wenden. Dabei übersah er die entgegenkommende Motorradlenkerin aus dem Bezirk Leibnitz.

Die Motorradlenkerin fuhr in der Folge auf das Heck des Pkws auf und kam zu Sturz. Dabei erlitt sie schwere Beckenverletzungen und wurde in der Folge von einem Rettungshubschrauber in das LKH Feldbach geflogen – der PKW-Lenker blieb unverletzt. Ein Alko-Test verlief bei beiden Fahrzeuglenkern negativ.

Auch ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rannersdorf verletzte sich am Samstagabend bei Arbeiten an einem umgestürzten Baum in Mettersdorf am Saßbach und wurde vom Rettungshubschrauber versorgt.

Erneuter Rettungshubschrauber Einsatz

Wenige Stunden später, am Sonntagnachmittag, ereignete sich auch in Fehring ein schwerer Unfall: Gegen 13:50 Uhr lenkte ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorfahrrad auf der Gemeindestraße in Unterhatzendorf in Richtung Ortsried. Dabei kam er aus bislang ungeklärten Umständen zu Sturz und wurde schwer verletzt. In der Folge wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz eingeliefert. Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen laufen.