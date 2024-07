„Es muss mitten in der Nacht passiert sein. Ein Fehringer hat mich dann in der Früh angerufen und gesagt, dass die Tür zerstört ist und ich bin sofort hergefahren“, schildert Reinhard Ruck die Geschehnisse des Donnerstagmorgens. Rund 80.000 Euro an Sonnenbrillen (Verkaufswert) dürften Diebe bei einem Einbruch bei Optik Ruck im EKZ Fehring Nord in der Nacht davor erbeutet haben. Dabei gingen sie gezielt auf Markenbrillen und nahmen sonst nichts mit.