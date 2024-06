Dreister Traktordiebstahl in der Nacht von 26. auf 27. Juni in St. Margarethen an der Raab: Gegen ein Uhr früh wurde gebrauchter Traktor der Marke Fendt bei der Firma „Boxxenstopp“ gestohlen. Der Wert des gebrauchten Fahrzeuges: „Rund 45.000 Euro“, so Firmeninhaber Siegfried Pfister. Das Fahrzeug war abgesperrt, es stand seit etwa eineinhalb Wochen am nicht eingezäunten Parkplatz vor der Firma.