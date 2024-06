Es war Sonntagnacht im April, als ein 70-Jähriger und seine 58-jährige Lebensgefährtin in ihrem Haus in Nöstl bei Weiz von Geräuschen im Wohnzimmer geweckt wurden. Der Mann sah nach - und stand plötzlich einem Einbrecher gegenüber: Dieser trug eine Sturmhaube und hatte eine Taschenlampe sowie ein Brecheisen in der Hand. Der 70-Jährige sprach den Einbrecher an. Danach ereigneten sich dramatische Szenen, es gab ein ordentliches Gerangel. Sogar der Nachbar eilte zur Hilfe.