Es war Sonntagnacht gegen ein Uhr: Ein 70-Jähriger und seine 58-Jährige Lebensgefährtin wurden in ihrem Haus in Nöstl bei Weiz von Geräuschen im Wohnzimmer geweckt. Der Mann sah nach - und stand plötzlich einem Einbrecher gegenüber: Dieser trug eine Sturmhaube und hatte eine Taschenlampe sowie ein Brecheisen in der Hand. Der 70-jährige sprach den Einbrecher an. Dieser riss eine Dekorationswaffe von der Wand und bedrohte das Opfer. Der 70-Jährige wusste, dass die Waffe nicht funktionstauglich war, und überwältigte den Tatverdächtigen. Bei dem Gerangel schlug der Tatverdächtige mehrmals mit der Waffe auf den Kopf des Opfers. Zudem stieß der junge Mann sein älteres Gegenüber gegen eine Glasscheibe. „Es gab ein ordentliches Gerangel“, heißt es bei der Polizei.