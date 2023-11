Die Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark und der Bezirke Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Weiz haben eine Einbruchsserie aufgeklärt. Zwei Tatverdächtige, ein 50-jähriger Slowene und ein 40-jähriger Bosnier, wurden festgenommen. Den Männern werden sechs Einbrüche in Landwirtschaftstechnikbetriebe zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 zur Last gelegt. Die Täter hatten mehrere Motorsägen erbeutet, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden ist.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Festnahme der beiden Männer an. Der Bosnier wurde am 6. Juli 2023 in Italien aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen, während der Slowene am 25. Juli 2023 in seinem Heimatland ebenfalls aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Gewahrsam genommen wurde.

Beide Tatverdächtige wurden nach Österreich überstellt und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Beschuldigten haben teilweise Geständnisse abgelegt. Mit den Festnahmen der beiden Männer sind die Ermittlungen der Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark sowie der Bezirke Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Weiz erfolgreich abgeschlossen.