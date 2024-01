Am vergangenen Wochenende stahlen Diebe bei den Baustellen der S7 in Rudersdorf, Königsdorf und Heiligenkreuz im Lafnitztal verschiedene Baumaterialien, teures Marken-Werkzeug, Dieseltreibstoff sowie mehrere Batterien aus Baustellenfahrzeugen. In Rudersdorf wurde ein Vorhängeschloss aufgezwickt und aus einem Container eine Schmutzwasserpumpe sowie ein Stampfer entwendet. In Königsdorf wurden Metallbolzen durchtrennt und in einem Container aus einem Tank rund 500 Liter Dieseltreibstoff abgesaugt und Werkzeuge gestohlen. Weiters wurden aus einem Lkw circa 350 Liter und aus einer Raupe 150 Liter Diesel abgesaugt sowie elf Batterien von Baustellenfahrzeugen ausgebaut.

In Heiligenkreuz wurden 25 Stück im Freien gelagerte Alu-Schallelemente mitgenommen. Bei der Tatortarbeit konnten DNA-Spuren gesichert werden, der Schaden durch die Einbrüche liegt bei über 30.000 Euro. Die Polizeiinspektion Königsdorf ermittelt.

Immer wieder käme es zu Einbrüchen auf der Strecke, so Heinz Heidenreich von der Landespolizeidirektion Burgenland. Zu verlockend sind die oftmals abgelegen abgestellten Baucontainer. Bei Einbrüchen dieser Größenordnung sei es jedoch äußerst schwer, unbemerkt zu bleiben, daher sei die Erfolgsquote beim Ausfindig machen dieser Diebe hoch, so Heidenreich.

Bereits in den Vorjahren gab es einen Einbruch im West-Abschnitt der S7-Baustelle, wie Asfinag-Sprecher Walter Mocnik erklärt. „Der Schaden fiel damals aber wesentlich geringer aus. Wir unterstützen die Exekutive natürlich, so gut wir können.“