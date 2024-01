Seit Ende Oktober ereigneten sich rund um Friedhöfe in den Bezirken Südoststeiermark und Leibnitz zahlreiche Einbrüche in abgestellte Pkw sowie Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen. Dabei gelangten vorerst Unbekannte meist durch Einschlagen der Seitenscheiben in das Innere der Fahrzeuge und stahlen Handtaschen sowie Geldbörsen. Die genaue Schadenssumme dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Ermittler gehen derzeit von zumindest 15 Einbrüchen (in einem Fall blieb es beim Versuch) und vier Diebstählen aus unversperrten Fahrzeugen aus.

Festnahme nach kurzer Flucht

Bereits Ende Dezember 2023 führten Beamte der Polizeiinspektionen Bad Radkersburg, Heimschuh und Straß in Steiermark die bis dahin vorliegenden Ermittlungserkenntnisse zusammen. Zivile Überwachungs- und Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) des Landeskriminalamts Steiermark brachten vorerst jedoch keinen Ermittlungserfolg.

„Nach einem neuerlichen Einbruch in einen am Friedhof Gnas abgestellten Pkw kam es dann am 3. Jänner zur Festnahme“, erklärt Kontrollinspektor Markus Lamb der Kleinen Zeitung am Samstag. Dabei nahm eine südoststeirische Verkehrsstreife im Rahmen einer sofort eingeleiteten Funkfahndung nach der Tat die Verfolgung eines verdächtigen Tatfahrzeuges auf. Dieses fuhr mit slowenischen Kennzeichen auf der L 211 in Richtung Deutsch Goritz davon. Trotz des Versuchs, sich im Ortsgebiet Deutsch Goritz einer Anhaltung zu entziehen, nahmen Polizisten den Tatverdächtigen kurz darauf widerstandlos fest. „Er hat schließlich aufgegeben“, so Lamb.

Scheckschusswaffen gefunden

Beamte der Polizeiinspektionen Bad Radkersburg und Straß in Steiermark übernahmen die weiteren Ermittlungen. Bei der folgenden Durchsuchung des Täterfahrzeugs stellten Polizisten dann zahlreiche Ausweisdokumente sowie Diebesgut sicher. Diese Gegenstände konnten mehreren der erwähnten Straftaten zugeordnet werden. „Zudem fanden die Beamten verschiedene Einbruchswerkzeuge, zwei geladene Schreckschusswaffen sowie Halsstrümpfe mit Sehschlitzen vor“, führt der Kontrollinspektor aus. Zu den letztgenannten Gegenständen werden derzeit noch weitere Ermittlungen geführt. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Slowenen. Er zeigte sich umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.