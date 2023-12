Sonntag, irgendwann zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Verglasung der Terrassentür des Gastronomiebetriebes auf der Raststation A 10 in Feistritz/Drau, Gemeinde Paternion, ein und gelangte so in das Lokal. Aus einem Tresor stahl der Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Durch die Alarmanlage wurde der im gleichen Gebäude wohnhafte Angestellte des Betriebes auf den Einbruch aufmerksam. Sofort rannte der 19-Jährige zur benachbarten Tankstelle und alarmierte gemeinsam mit dem Tankwart die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeistreifen war der Einbrecher bereits verschwunden.