Auf Kärntens Pisten ist in den Weihnachtsferien viel los und es passieren auch immer wieder Unfälle. Am Samstag wurde im Skigebiet Klippitztörl ein 62-jähriger Pistenretter selbst in einen Unfall verwickelt. Der Mann fuhr gegen 15 Uhr auf der Hohenwartabfahrt talwäts. „Bei der Pistenkreuzung oberhalb der Hohenwarthütte kollidierte er mit einem 28-jährigen Snowboarder aus Deutschland“, so die Polizei. Der 62-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg wurde schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Der Snowboarder wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in das LKH Wolfsberg.

Auch auf der Gerlitzen wurde am Samstag ein Skifahrer verletzt. Ein 55-jähriger Villacher fuhr am Vormittag mit seinen Skiern auf der Neugartenabfahrt talwärts. Am Ende eines Steilhanges kollidierte er mit einem 73-jährigen Skifahrer aus dem Bezirk Feldkirchen. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Der 73-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Alpin 1 in das LKH Villach eingeliefert.