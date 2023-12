Ende November ging eine Ära zu Ende. Thomas Gottschalk moderierte zum letzten Mal die Kult-Sendung „Wetten, dass..?“. Rückkehr ausgeschlossen, so der Moderator. Bisher ging man davon aus, dass damit auch die beliebte Show am Ende ist. Doch wie die deutsche „Bild“-Zeitung nun berichtet, spricht ZDF-Chef Norbert Himmler nur noch von einer „Denkpause“. Im Hintergrund sollen sogar schon drei Gottschalk-Nachfolger gehandelt werden. Eine davon ist Barbara Schöneberger. Die Deutsche moderiert seit Jahren auch die „Starnacht am Wörthersee“, zuerst an der Seite von Alfons Haider, mittlerweile mit „Bergdoktor“ Hans Sigl.

Als mögliche „Wetten, dass..?“-Moderatoren sollen aber auch Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen im Gespräch sein. Die „Bild“ lässt ihre Leser aktuell abstimmen, wen sie gerne als Gottschalk-Nachfolger sehen würden. Dort hat Schöneberger eindeutig die Nase vorne.

Jubiläums-Show

Im kommenden Jahr steht für sie aber erst einmal die Jubiläums-Starnacht an. 25 Jahre „Starnacht am Wörthersee“ wird am 12. und 13. Juli gefeiert. Die ersten Sänger, die sich in der Klagenfurter Ostbucht die Ehre geben werden, stehen schon fest.