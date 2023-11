784.000 Zuseher – in ORF 1 eine Quote, die normalerweise nur Sportübertragungen erreichen. Der letzte Auftritt von „Thommy“ Gottschalk kam damit auf einen Marktanteil von 30 Prozent. Zum Vergleich: Der Donna-Leon-Krimi auf ORF 2 hatte zur selben Zeit 529.000 Zuseherinnen und Zuseher (MA: 19 Prozent).

Noch stärker lief „Wetten, dass..?“ in Deutschland: 12,1 Millionen bedeuten einen Marktanteil von 45 Prozent. In Deutschland war die Quote bei der Comeback-Show sogar noch höher gelegen.