Im Schnitt 12,1 Millionen Zuschauer, Marktanteil von 45 Prozent in Deutschland. Mit seinem (hoffentlich wirklich) letzten „Wetten, dass…?“- Auftritt sorgte Thomas Gottschalk am Samstagabend für beachtliche Quoten, versammelte viele Nostalgiker auf der Couch – und wurde noch einmal zum Wochenend-Gesprächsthema. Seine Abschiedsworte sorgten für heftige Social-Media-Diskussionen. „Ich habe immer im Fernsehen das gesagt, was ich zu Hause gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als hier. Dann sage ich lieber gar nichts mehr“, gab Gottschalk final zum Besten. „So weit sind wir in unserem Land gekommen, dass nicht einmal der sich etwas sagen getraut!“, „Gottschalk ist das nächste Opfer der Cancel Culture!“ oder „Einer mit Charakter, der sich nicht verbiegen lässt!“, waren nur einige der Netz-Reaktionen dazu. Wasser auf die Mühlen vieler, die sich als Opfer von Wokeness und Political Correctness sehen.