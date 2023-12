1958 war die Aufregung um die Neujahrsbabys noch nicht ganz so groß, als Johann Rebernig als Zwillingskind am 1. Jänner auf die Welt gekommen ist. 33 Jahre später war schon vieles anders und der Feldkirchner lachte gemeinsam mit Ehefrau Bettina und Sohn Christoph aus der Zeitung. Der bekannte Kärntner Fotograf Gert Eggenberger hat sich damals auf der Suchen nach den Neujahrsbabys auf den Weg in alle Krankenhäuser des Landes gemacht. Und er wurde gleich mehrfach fündig.