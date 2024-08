Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab über die automatische Notrufanlage eines der Unfallfahrzeuge alarmiert: An der Kreuzung Hof-Wörthweg und Lichendorferstraße (L 246) in Kirchberg an der Raab waren zwei Autos zusammengestoßen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Ein Pkw-Lenker wollte von der Gemeindestraße kommend die Lichendorferstraße überqueren. Dabei dürfte er den auf der L 246 von Kirchberg in Richtung Hof fahrenden Pkw übersehen haben. Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Personen unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr wurden sie vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab mit drei Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Oberdorf am Hochegg mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 22 Mitgliedern. Sie versorgten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettung, sicherten die Unfallstelle ab, bauten einen Brandschutz auf, banden Betriebsmittel und bargen die Fahrzeuge. Einsatzleiter war Wolfgang Dirnbauer von der FF Kirchberg an der Raab. Vor Ort waren zudem das Rote Kreuz und die Polizei.