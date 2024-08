Am Mittwochmorgen um 7.55 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab zu einem Verkehrsunfall alarmiert: An der sogenannten Schulkreuzung an der L 201 in Kirchberg kollidierten zwei Pkw. Ein Mann wollte mit seinem Pkw vom Mühlteich Weg kommend die Berndorfer Straße überqueren. Dabei dürfte er den Pkw einer 30-jährigen Frau aus dem Bezirk Weiz übersehen haben – sie war auf der L 201 von Studenzen kommend in Richtung Berndorf unterwegs. Es kam zu einer Streifkollision, bestätigt die Landespolizeidirektion Steiermark.