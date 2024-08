Glück im Unglück hatte ein Pkw-Lenker am Dienstagvormittag. Er war gegen 10 Uhr auf der B 68 in Fladnitz unterwegs, als er laut Polizei den beschrankten Bahnübergang mit Ampel bei Straßenkilometer 14,4 überqueren wollte. Gleichzeitig näherte sich ein Zug der ÖBB. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pkw-Lenker auf den Gleisen zum Stillstand, die Schranken waren bereits geschlossen. „Die Person im Pkw konnte noch rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt. Die Ermittlungen laufen“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung bei der Landespolizeidirektion. Der Zug rammte in weiterer Folge den Pkw.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz standen die Feuerwehren Fladnitz im Raabtal, Eichkögl und Studenzen mit rund 24 Einsatzkräften. „Der Einsatz hat rund zwei Stunden gedauert. Wir haben den Brandschutz aufgebaut, das Auto geborgen und gesichert abgestellt“, so Einsatzleiter Stefan Neuhold von der FF Fladnitz. Neben Feuerwehr und Polizei war auch das Rote Kreuz vor Ort und kümmerte sich um den Lenker.