In der Südoststeiermark kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Pkw. Ein 37-jähriger Slowene war in Weitersfeld an der Mur auf der L285 in Richtung Mureck unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein Dieseltriebwagen mit neun Personen an Bord von Spielfeld in Richtung Bad Radkersburg. Der Pkw-Lenker näherte sich dem Bahnübergang in Nähe des Bahnhofs Weitersfeld, gleichzeitig fuhr der Zug mit langsam aus der Station aus. Als der Zugführer den Pkw sah, leitete er eine Schnellbremsung ein und gab ein Pfeifsignal ab, den Zusammenstoß konnte er aber dennoch nicht mehr verhindern.

Der 37-jährige Autofahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien, er wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert. Der Mann dürfte die Stoptafel am Bahnübergang übersehen haben. Alle Insassen des Zuges blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.