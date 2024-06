Die ÖBB nehmen den „Internationalen Tag für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen“ am 6. Juni zum Anlass, Bilanz zuziehen: Gab es im Jahr 2000 in Österreich noch knapp über 6000 Eisenbahnkreuzungen, so wurde die Anzahl mit derzeit 2929 im österreichischen Netz der ÖBB mehr als halbiert. „Durchschnittlich werden jährlich 25 Eisenbahnkreuzungen aufgelassen“, informieren die ÖBB. In Kärnten gibt es noch 280 Eisenbahnkreuzungen, 172 sind technisch – also mit einem Lichtzeichen und/oder Schranken – gesichert.