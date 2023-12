Zu einer Fahrzeugbergung auf der Bahnstrecke der Radkersburger Bahn musste die Freiwillige Feuerwehr Halbenrain am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr ausrücken. Dort war es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein Pkw-Lenker aus der Südoststeiermark war nämlich aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einer Gemeindestraße an einem Bahnübergang von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug am Bahngleis zum Stillstand gekommen.