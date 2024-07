Schon wieder kam es zu einem Unfall entlang der Trasse der Radkersburger Bahn: Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr kollidierten beim Bahnübergang Hoffeldstraße in der Gemeinde Mureck ein Auto und ein von Bad Radkersburg nach Spielfeld fahrender Zug. Laut ersten Informationen dürfte die Pkw-Lenkerin den herannahenden Zug übersehen haben. Der Triebwagen erfasste das Fahrzeug am hinteren Teil und schleuderte es zur Seite. „Die Frau dürfte unverletzt geblieben sein und das Kind am Rücksicht dürfte leichte Verletzungen davongetragen haben. Sie haben wahnsinniges Glück gehabt. Bei ‚Zug gegen Pkw‘ ist in der Regel mit schwersten Verletzungen und Todesfällen zu rechnen“, sagt Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion Steiermark.