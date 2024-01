Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der L 201 in Kirchberg an der Raab. Ein 35-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg (Kärnten) fuhr auf der L 201 in Richtung Gleisdorf. Zur selben Zeit bog ein 86-jähriger Südoststeirer mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache trotz Vorrangzeichen vom Mühlteichweg in die L 201 ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem herannahenden Lkw und dem Pkw.

Der Fahrzeuglenker erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert.