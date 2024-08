In Graz regnete es nur kurz, in manchen Teilen des Landes gar nicht, aber im Süden und Osten schlug eine Gewitterzelle lokal zu. Sie hatte Sturmböen im Gepäck und brachte den Feuerwehren zahlreiche Einsätze. Rund 40 Mal mussten die Florianis am frühen Freitagabend ausrücken.

Bäume waren umgestürzt, die Dächer einiger Häuser abgedeckt. „Es war sehr kleinräumig“, heißt es Samstagfrüh von der Landesleitzentrale. Besonders betroffen waren die Gemeinden St. Veit in der Südsteiermark, Straß, Mettersdorf und St. Peter am Ottersbach.

In St. Veit werden heute noch Aufräumarbeiten durchgeführt, das meiste konnte man gestern Abend schon abarbeiten, heißt es.

Heute, Samstag, soll der Sonnenschein überwiegen. Gewittrige Regenschauer dürften laut GeoSphere nur vereinzelt auftauchen, großteils soll es trocken bleiben.