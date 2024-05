Am Montagmorgen gegen 6.25 Uhr fuhr eine 27-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Leibnitz auf der B73 von Glatzau kommend in Richtung Kirchbach. Sie wollte rechts Richtung Maierhofen abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Firmenfahrzeug ebenso in Richtung Kirchbach.