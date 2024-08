Donnerstag knapp vor 20 Uhr meldete sich der Inhaber eines holz- und metallverarbeitenden Betriebs bei der Polizei: In die Firma war eingebrochen worden. Die Eingangstüre und Automaten in der Firma waren aufgebrochen worden. Polizisten aus Gleisdorf rückten aus – und sie trafen die Einbrecher noch in der Firma an. Es waren zwei Männer, 17 und 25 Jahre, aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Die jungen Männer wurden verhört – und gaben weitere Taten zu. So waren sie in ein weiteres Gebäude eingebrochen und hatten etwas Bargeld erbeutet. Außerdem hatten sie Firmenfahrzeuge unbefugt in Betrieb genommen. Die beiden Männer sind zum Teil geständig und wurden in eine Justizanstalt gebracht. Insgesamt soll das Duo nur Bargeld in zweistelliger Höhe erbeutet haben, die Höhe des gesamten Schadens ist noch nicht bekannt.