Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Bundesstraße 454 zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 80-jähriger Pkw-Lenker bog nach links in die Landesstraße 442 ein und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 69-jährigen Frau. Diese erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Fürstenfeld eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkomat-Test verlief bei beiden Lenkern negativ.