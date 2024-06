Ein 64-Jähriger war am frühen Samstagnachmittag mit seinem E-Mountainbike auf einer Forsttraße von Frauenberg in Richtung Gasthaus Bergerbauer unterwegs. Bei der Talfahrt kam der Mann – aus bislang unbekannter Ursache – vom Weg ab und stürzte 40 Meter über eine steile Böschung ab. Dabei prallte der Fahrradfahrer auch gegen einen Baum.

Zum Glück hörte ein Passant die Hilfeschreie des Verunglückten und verständigte den Notruf. Die Bergung erwies sich aufgrund des steilen Geländes als schwierig, mittels Gebirgstrage konnte der Mann schließlich von der Bergrettung Bruck an der Mur gerettet werden. Der Sportler hatte sich Verletzungen an Oberkörper und Kopf zugezogen, mit der Rettung wurde er zur weiteren Behandlung in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck eingeliefert.

Weiterer E-Bike-Sturz in Fehring

Ebenfalls zu Sturz kam am Sonntagnachmittag ein 69-jähriger E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Jennersdorf im Burgenland. Der Unfall ereignete sich auf einer abschüssigen Gemeindestraße in Fehring im Bezirk Südoststeiermark. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Sturzes keinen Helm trug, kam ohne Fremdverschulen und aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in LKH Graz geflogen.