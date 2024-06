In Sankt Sebastian im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam es am Samstagvormittag zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem 93-jährigen Niederösterreicher und einer Lokalbahn. Gegen 11 Uhr überquerte der Fußgänger den mit einer Stopptafel und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang. Der Lokführer, der gerade auf der Fahrt vom Erlaufsee in Richtung Mariazell war, gab mehrere Warnsignale ab. Der Niederösterreicher reagierte allerdings nicht darauf. Laut Polizei besteht der tragische Verdacht, dass der Mann aufgrund seines hohen Alters die Signale schlichtweg nicht gehört hat.