Es passierte bei der Abfahrt von der Weinebene: Ein 23-Jähriger war Samstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad Richtung Deutschlandsberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf der Weinebenestraße von der Fahrbahn abkam. Der Austritt war folgenschwer, denn der Motorradfahrer prallte gegen die Leitschiene und wurde in ein angrenzendes Waldstück geschleudert.

Die Bergung des Verletzten war ob des unwegsamen und steilen Geländes schwierig, er musste mittels Seil geborgen werden. Zudem waren die Verletzungen derart schwer, dass er noch an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste. Per Rettungshubschrauber C12 wurde der Mann ins UKH-Graz überstellt. Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen.