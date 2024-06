Es müssen dramatische Bilder gewesen sein, die sich den Einsatzkräften in der Nacht am Sonntag am Rande einer Landstraße in St. Martin am Wöllmissberg boten. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten. So schwer, dass er noch an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste.