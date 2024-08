Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr in einem Obstgarten in Hatzendorf (Gemeinde Fehring). Was war passiert? Im abschüssigen Gelände der Obstanlage geriet ein Kleintraktor ins Rutschen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nach Angaben der Feuerwehr eine Person auf der am Kleintraktor angebrachten Ernteplattform. Die Person stürzte in weiterer Folge von der Plattform ab und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde von einem First Responder erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Hatzendorf und Fehring mit rund 25 Feuerwehrmitgliedern und sieben Fahrzeugen. Sie halfen dem First Responder und dem Roten Kreuz die verletzte Person zu versorgen und bargen den Kleintraktor. Einsatzleiter war Daniel Krenn von der Feuerwehr Hatzendorf. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch Notarzt und Polizei vor Ort.