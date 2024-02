Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in Neudorf bei Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Eine 44-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war kurz nach 07:20 Uhr auf der B65 von Großwilfersdorf in Richtung Ilz unterwegs. Kurz nach Passieren einer Kreuzung bei Neudorf versuchte sie im Bereich einer Bushaltestelle zu wenden und geriet dabei auf den Fahrstreifen eines entgegenkommenden Fahrzeuges, gelenkt von einem 22-jährigen Mann aus dem Bezirk Jennersdorf.