Mit leichten Verletzungen ist eine 25-Jährige am Samstagmorgen von einem schweren Autounfall in Sankt Kathrein am Offenegg davongekommen. Die junge Frau aus dem Bezirk Weiz war um 7.45 Uhr auf der B64 in Richtung Passail unterwegs und geriet plötzlich ins Schleudern. Warum, ist noch unklar. Das Auto geriet auf eine Böschung neben der Straße, überschug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein nachkommender Lenker setzte die Rettungskette in Gang. Die 25-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg barg das Fahrzeug. Die B 64 war von 07.45 Uhr bis 08.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Ein durchgeführter Alkomat-Test verlief negativ.