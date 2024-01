Zwei Pkw kollidierten: Auto prallte gegen Brückengeländer bei Klärwerk

Am Samstag, dem 27. Jänner, kam es in den Kremser Reihen in Voitsberg zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Einer davon prallte in der Folge gegen ein Brückengeländer beim Voitsberger Klärwerk.