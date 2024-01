Am Freitag, dem 26. Jänner, kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 70 in Köppling und wenig später zu einem weiteren Verkehrsunfall in der Nähe. Gegen 12.10 Uhr wurden die Feuerwehren Köppling und Söding alarmiert, weil der Lenker eines Lieferwagens einen vor ihm abbiegenden Pkw übersehen hatte und auf diesen auffuhr. Dabei wurden die Lenkerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Spital gebracht werden.

Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Personen leicht verletzt © FF Köppling

Der Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsmittel, reinigten die Fahrbahn und führten die Fahrzeugbergung durch. Noch bevor der Einsatz beendet wurde, wurden die Feuerwehrleute über Funk zu einem weiteren Einsatz alarmiert: Auf der Umleitungsstrecke waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Teil der Einsatzkräfte fuhr mit dem Rüstlöschfahrzeug zur Unfallstelle, barg die Fahrzeuge und stellte sie gesichert auf einem Parkplatz ab.

Nach einer Einsatzzeit von rund einer Stunde konnten beide Einsätze beendet werden. Im Einsatz standen die FF Köppling mit drei Fahrzeugen und 14 Kameradinnen und Kameraden, die FF Söding sowie das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Polizei.