Gefrierender Regen führte in der Nacht zu massiver Glatteisbildung in der ganzen Steiermark, auch im Bezirk Voitsberg waren die Straßen teilweise bis in die frühen Morgenstunden spiegelglatt. Die Feuerwehren aus dem Bezirk waren im Dauereinsatz, insgesamt mussten die Wehren achtmal ausrücken. „Ausschließlich, um Fahrzeuge zu bergen, die von der eisglatten Straße abgekommen waren. Die Verhältnisse waren wirklich extrem“, sagt Bereichsfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb.