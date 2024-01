Bei einer Frontalkollision auf der Packer Straße (B 70) in Krottendorf-Gaisfeld im Bezirk Voitsberg ist am Freitagabend ein zwei Monate altes Baby ums Leben gekommen. Eine 27-jährige Frau, vermutlich die Mutter des Kindes, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Das berichtet das Rote Kreuz am Abend. Die Polizei konnte vorerst noch keine näheren Angaben zu dem Unfall machen.

Die Unfallstelle liegt auf der Umfahrungsstraße Krottendorf, über den Hergang ist noch wenig bekannt. Ein Pkw war laut Rotem Kreuz kurz vor 18 Uhr frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, die 27-jährige Autolenkerin wurde im Wrack eingeklemmt. Nach der Alarmierung wurden drei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber Christophorus 12 zum Einsatzort alarmiert. Das zwei Monate alte Baby im Unfallfahrzeug zeigte keine Vitalfunktionen mehr, Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztteams blieben ohne Erfolg.

Ins Spital geflogen

Parallel zu den dramatischen Reanimationsversuchen wurde die Lenkerin aus dem Wrack befreit, auch sie musste in der Folge von den Rettungskräften wiederbelebt werden. Die Frau wurde in kritischem Zustand ins Universitätsklinikum Graz geflogen. Der Lkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Auch er wurde ins Spital eingeliefert.

Das Rote Kreuz zeigte sich tief betroffen. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Familie“, teilte Bezirkspresserefernt Marcel Hausegger mit. Auch für Ersthelfer und Rettungskräfte seien Einsätze mit Kindern und Schwerverletzten sehr belastend. Daher wurde frühzeitig das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes zur Betreuung der Angehörigen hinzugezogen.