In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte in St. Peter am Ottersbach der Stall eines Schweinemastbetriebes. Mehr als fünf Stunden lang kämpften rund 300 Feuerwehrleute aus den Bereichsverbänden Feldbach und Bad Radkersburg mit den Flammen und kümmerten sich gleichzeitig um die Rettung der im Gebäude untergebrachten Tiere. Eine körperlich und emotional herausfordernde Aufgabe, wie Einsatzleiter Armin Christandl erzählt: „Wenn es um Tierleben geht, ist das nie einfach. Manche stecken das leichter weg als andere, am Ende hat aber jeder den Einsatz gut gemeistert.“