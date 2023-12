Nachdem am Donnerstag bereits in Lichendorf (Gemeinde St. Stefan im Rosental) ein Pkw bei einem Unfall von der Fahrbahn abkam, ereignete sich in Bad Gleichenberg am Donnerstagvormittag ein ähnlicher Vorfall. Aus bisher unbekannten Gründen kam auch in Trautmannsdorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) ein Pkw von der Straße ab. Dabei krachte das Fahrzeug in eine Gartenhütte.

Lenkerin unter Schock

Die Freiwillige Feuerwehr Trautmannsdorf war mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Nach einer ersten Erkundung durch den Einsatzleiter Thomas Paul am Einsatzort wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. Die Lenkerin stand unter Schock und wurde vom Roten Kreuz Bad Gleichenberg zur Kontrolle ins LKH Feldbach gebracht.

„Anschließend wurde mittels Endlosschlingen die Fahrzeugbergung durchgeführt“, so die FF Trautmannsdorf in einer Aussendung. Auch die Polizeiinspektion Bad Gleichenberg war vor Ort, um sich ein Bild der Situation zu machen. Am Fahrzeug und an der Gartenhütte entstand erheblicher Sachschaden.