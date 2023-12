Gegen 6.44 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Lichendorf und St. Stefan im Rosental zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person Nähe Hirschmanngraben bei Lichendorf (Gemeinde St. Stefan im Rosental) gerufen. Eine südoststeirische Lenkerin war mit ihrem Pkw vom Hirschmanngraben in Richtung Lichendorf unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug wurde in das angrenzende Feld geschleudert, überschlug sich dann mehrmals und blieb erst nach mehreren Metern am Dach liegen.

Anrainer leisteten Erste Hilfe

Mehrere Anrainer eilten zur Hilfe und befreiten die Lenkerin aus dem Pkw. Eine nachkommende Fahrzeuglenkerin alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehren war die Verunfallte bereits befreit und wurde nach dem Eintreffen von Rotem Kreuz und Notarztteam mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldbach gebracht.

Die insgesamt 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten anschließend den Pkw per Hand auf, klemmten die Batterie ab, um einen Brand zu verhindern, und entfernten ihn dann mittels Seilwinde aus dem Feld. Während der gesamten Bergungsarbeiten war die Straße komplett gesperrt.