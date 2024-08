Glück im Unglück hatte eine junge Frau am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Hainsdorf-Brunnsee (Stadtgemeinde Mureck): Ihr Auto überschlug sich auf der L 208 und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde jedoch vom Roten Kreuz zur Kontrolle in das LKH Wagna gebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Hainsdorf-Brunnsee, Pichla bei St. Veit und Mureck mit insgesamt elf Einsatzkräften. Sie sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und bargen das Fahrzeug mittels Kran (SRF Mureck) von der Unfallstelle und übergaben es anschließend dem örtlichen Abschleppdienst. Das Rote Kreuz und die Polizei waren ebenfalls vor Ort.