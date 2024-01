Ein spektakulärer Unfall in der Südoststeiermark endete am Freitagabend noch relativ glimpflich für einen alkoholisierten Autolenker. Der 73-jährige Einheimische war kurz vor 22 Uhr auf einer Landesstraße von Klöch in Richtung Deutsch Haseldorf unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit seinem Auto geradeaus fuhr. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und stürzte in eine rund zehn Meter tiefe Schlucht, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug streifte dabei mehrere Bäume und blieb auf dem Dach liegen.

Der 73-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er verletzte sich bei dem Unfall unbestimmten Grades und wurde ins LKH Feldbach gebracht. Der Mann dürfte mittelstark alkoholisiert gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.