„In Kirchberg kommt es immer wieder vor, dass Lkw hängen bleiben, weil sie sich auf das Navi verlassen und die Fahrverbotsschilder missachten“, sagt Einsatzleiter Wolfgang Dirnbauer von der Feuerwehr Kirchberg an der Raab.



Am späten Mittwochnachmittag war es wieder so weit: Ein Lkw-Lenker vertraute seinem Navi und ignorierte die gut sichtbare Tafel mit dem Lkw-Verbot und blieb auf der Gemeindestraße namens Hiegerleiten, die direkt durch Kirchberg Ort führt, hängen.

Die Feuerwehren Kirchberg an der Raab und Studenzen mussten mit 18 Feuerwehrleuten ausrücken und den Lkw mittels Schleppstange und Seilwinde aus seiner misslichen Lage zu befreien.