Gegen 22.45 Uhr brach in einem Einfamilienhaus in Ebersdorf (Gemeinde Eichkögl) im Bereich des Obergeschoßes ein Feuer aus. Die 53-jährige Bewohnerin schlief zu diesem Zeitpunkt auf der Couch, als sie plötzlich laute Geräusche aus dem angrenzenden Zimmer bemerkte. Die Bewohnerin nahm unmittelbar nach dem Öffnen der Zimmertüre ein Feuer und eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Wäschetrockners wahr. Sofort führte die Frau Löschversuche durch, welche jedoch ohne Erfolg blieben.

Mit Kindern ins Freie

In weiterer Folge flüchtete sie gemeinsam mit den drei Kindern ins Freie und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf das Dach ausgebreitet. Um den Brand erfolgreich bekämpfen zu können, musste die Feuerwehr die Dachhaut öffnen. Der Brand wurde sowohl von innen als auch von außen mithilfe von rund einem Dutzend Atemschutztrupps bekämpft. Die Bekämpfung des Feuers dauerte bis in die Morgenstunden an. Im Einsatz standen die FF Eichkögl, Fladnitz, Kirchberg an der Raab sowie St. Margarethen an der Raab und Takern II aus dem Bereich Weiz. Unterstützt wurden sie durch die Drehleiter der FF Feldbach. Insgesamt standen 80 Kräfte im Löscheinsatz.

Rund ein Dutzend Atemschutztrupps standen im Einsatz © FF Eichkögl

Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Am Einfamilienhaus entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Das Obergeschoß dürfte zur Gänze ausgebrannt sein. Ursache für die Brandentstehung dürfte ein Wäschetrockner gewesen sein. Weitere Erhebungen zur Brandentstehung werden geführt.