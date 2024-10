Am Montag gegen 7.30 Uhr kam es in Feldbach zu einem Verkehrsunfall: Ein Mini-Van mit sechs Insassen von einer Betreuungseinrichtung war auf der L 221 von Raabau kommend in Richtung Feldbach unterwegs. In der Linkskurve direkt vor dem Bahnübergang kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, schlitterte in den Graben und krachte in eine Steinmauer. Dabei wurden die Insassen zum Teil verletzt.