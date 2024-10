Am Freitag kam es in Bad Gleichenberg zu einer Kollision zwischen einem 80-jährigen Pkw-Lenker und einer 67-jährigen Radfahrerin. Was war geschehen? Der 80-jährige Südoststeirer verließ gegen 11.50 Uhr den Kreisverkehr B66/L217/L219 in Richtung Feldbach und dürfte dabei die Frau auf dem dortigen Schutzweg mit Radfahrerüberfahrt übersehen haben.

Die 67-jährige Südoststeirerin zog sich laut Informationen der Polizei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde von der Rettung in das LKH Feldbach gebracht.