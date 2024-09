Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Oberrakitsch des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg zu einem Verkehrsunfall gerufen: Auf einer schmalen Gemeindestraße in Weinburg am Saßbach (Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark) waren zwei Landwirte mit ihren Traktoren samt Anhänger zusammengestoßen. Die Ursache der Kollision ist noch unklar.