Dienstag gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr St. Anna am Aigen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Traktor mit Maisladung wollte auf der Radkersburgerstraße (L 204) im Ortsgebiet von Aigen (Marktgemeinde St. Anna am Aigen) in Richtung Plesch abbiegen. Gleichzeitig setzte ein nachfolgender Lkw zum Überholen an und touchierte dabei den Traktor im Kreuzungsbereich seitlich. Verletzt wurde niemand, am Traktor entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Anna-Aigen mit neun Mitgliedern. Sie sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsmittel und reinigten die Straße von Mais, damit diese wieder frei befahrbar war. Der beschädigte Traktor wurde vom betroffenen Landwirt selbst abgeschleppt. Einsatzleiter war Michael Potzinger. Vor Ort waren zudem die Polizei und die Straßenmeisterei.