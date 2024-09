Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberpurkla zu einem Verkehrsunfall gerufen. Was war passiert? Eine Pkw-Lenkerin bog von der Gleichenberger Straße (B 66) in die Südsteirische Grenzstraße (B 69) ein. Dabei übersah sie eine Pkw-Lenkerin, die zur selben Zeit von Halbenrain in Richtung Leibnitz unterwegs war. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Niemand verletzt

Laut Josef Baumgartner vom Presseteam des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg (BFVRA) hatte die unfallverursachende Pkw-Lenkerin das auf der B 69 fahrende Auto aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen. Das führte zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuginsassinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen sieben Feuerwehrmitglieder der FF Oberpurkla. Sie bargen die Unfallfahrzeuge, stellten diese gesichert auf dem nahegelegenen Park-and-Ride-Parkplatz ab und banden die Betriebsmittel. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Straßenerhaltungsdienst.